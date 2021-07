Asgreen om Tour-udbrud: Det var sidste chance i år

Asgreen sad længe alene, og da Michal Kwiatkowski (Ineos) og Mattia Cattaneo (Quick-Step) kom op til ham, blev trioen kort efter opslugt af feltet med godt 100 kilometer tilbage.

- Det var umiddelbart den sidste chance for et udbrud af min type rytter.

- Jeg have sat mig op til at give det et skud, så det var et forsøg på at køre efter etapen, siger Kasper Asgreen til TV 2 Sport.

Selv om danskeren, der i foråret vandt Flandern Rundt, havde håbet på en etapesejr, så er han godt tilfreds med sin egen indsats i Touren.

Han er således en del af det succesfulde Quick-Step-mandskab, der foreløbig har hentet fire etapesejre. En til Julian Alaphilippe og fire til sprinteren Mark Cavendish.

- Jeg har nydt at være en del af det holdarbejde, der har ligget forud for de etapesejre, de har taget, siger han.

Selv om Kasper Asgreen vurderer, at det bliver svært for ham at komme med i flere udbrud i den resterende del af Touren, så er hans tro på en etapesejr ikke helt forduftet.

På lørdag venter en enkeltstart over 30,8 kilometer, hvor der er en mulighed.

Da feltet på 5. etape blev udsat for en enkeltstart på nogenlunde samme distance, blev Asgreen nummer seks.

- Hvis de andre har holdt formen og holder samme tempo, så kan det blive svært.

- Jeg føler mig godt kørende og håber, at jeg kan komme frem til enkeltstarten med samme fornemmelse som nu, og så får den en over nakken, siger han.