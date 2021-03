Asgreen: Jeg er blandt favoritterne i klassikerne

Ifølge sejrherren selv er den store triumf et bevis på, at hans konkurrenter skal tage ham alvorligt i klassikerne.

- Det er rigtig fedt at være med i finalerne i klassikerne. Det beviser, at jeg er en af favoritterne i de her løb, og jeg ser frem til at udnytte min gode form i de kommende uger, siger Asgreen efter sejren.

Den kom i stand, efter at danskeren angreb kort før mål og blandt andre kørte fra fænomenet Mathieu van der Poel. Asgreen havde inden da siddet alene i front i cirka 50 kilometer for derefter at blive indhentet.

Men efter at have samlet kræfter igen slog Quick-Step-rytteren altså til.

- Jeg sad bare på hjul og fik strakt lidt ud, spist og drukket. Så smed jeg al unødvendigt væk, og så var det alt eller intet. Ét sidste angreb.

- Vi kører for at vinde. Selvfølgelig ville jeg gerne vinde, og jeg vidste, at jeg havde én chance tilbage, og hvis det ikke virkede, kunne Zdenek og Florian (Stybar og Sénéchal, Asgreens holdkammerater, red.) udnytte det til at prøve at angribe, eller jeg ville kunne hjælpe dem i en spurt, siger Asgreen.

Han skal i næste weekend forsøge at følge op på det flotte resultat i Flandern Rundt.