Mikel Arteta overtog tjansen som cheftræner for Arsenal i december. (Arkivfoto)

Arteta før FA Cup-semifinale mod City: Alle har svagheder

I lørdagens FA Cup-semifinale står Arsenal-træner Mikel Arteta over for sin tidligere klub Manchester City.

Sæsonen 2019/20 har været skuffende for Arsenal, men lørdag kan klubben redde lidt af æren ved at spille sig i FA Cup-finalen.

Modstanderen i lørdagens kamp på Wembley er Manchester City, som Arsenal-træner Mikel Arteta har et stort kendskab til.

Før Arteta i december blev udpeget som ny cheftræner for Arsenal, var han assistent for Josep Guardiola, og han ser visse svagheder, der kan udnyttes.

- Det er det, vi skal forsøge at gøre. Som alle andre hold har de svagheder. Det handler også om at stoppe det, de er gode til. Og de er gode til mange ting, siger spanieren til Arsenals hjemmeside.

Op til kampen er det dog ikke Artetas primære fokus.

- Jeg kender deres styrker, jeg ved, hvor fleksible de kan være, og jeg ved, hvad de vil forsøge at gøre. Men selv med den viden kan det være svært at stoppe dem. Jeg vil fokusere på det, vi skal gøre.

- Jeg vil ikke sende et signal til spillerne om, at jeg bekymrer mig for meget om dem, siger Mikel Arteta.

Manchester City-spilleren Kyle Walker anerkender, at Arteta som tidligere ansat i klubben har et stort kendskab til Citys spil.

- Vi ved, at Mikel ved, hvordan vi spiller. Det bliver svært at nedbryde dem, og de har gode spillere på vigtige positioner. Men på vores gode dage kan vi slå alle, siger han til Citys hjemmeside.

Kampen afgør, hvilket af de to hold der skal møde vinderen af den anden semifinale mellem Chelsea og Manchester United, som spilles søndag.

- Vi har bevist, at vi kan score tre, fire og måske endda syv eller otte mål, når vi har tur i den, og det går vores vej, siger Kyle Walker.

Den første semifinale i FA Cuppen fløjtes i gang lørdag klokken 20.45.