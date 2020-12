Arsenals nuværende cheftræner, Mikel Arteta, har tidligere været anfører i klubben. Han spillede 150 kampe over fem sæsoner fra 2011-2016. Klubben har fået en elendig start på ligaen i denne sæson, og tirsdag røg klubben ud af Liga Cuppen med et 1-4-nederlag til Manchester City.

Arsenals nye projekt lider tilbagefald

For et år siden overtog spanske Mikel Arteta tøjlerne som cheftræner i Arsenal, der på daværende tidspunkt befandt sig i en dyb krise.

I lang tid så det ud til, at han fik reddet klubben fra et totalt kollaps, men et år efter overtagelsen har klubben nået et nyt lavpunkt efter at have fået den værste start på en sæson i 46 år.