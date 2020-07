Arsenals Arteta: Utrolig uge med sejre over Europas to bedste

- De tror virkelig på det, som vi forsøger at skabe, og du kan fornemme det. De fortjener det, siger han om sine spillere.

Blandt de mest fremtrædende var Arsenals brasilianske midterforsvarer, David Luiz. Sky Sports udnævnte ham til opgørets bedste spiller.

- Det var et kæmpe resultat mod et af verdens bedste hold. Vi var ydmyge, vi forstod måden, vi skulle spille på, og vi udnyttede mulighederne for at score, siger han om sejren og tilføjer, at klubben fortjener at vinde en titel denne sæson.

Ifølge Luiz udmanøvrerede manager Arteta taktisk Citys manager, Pep Guardiola.

- Vi har en fantastisk træner. Vi forbedrer os, og indstillingen var fantastisk, siger han.

Selv om City havde bolden mest i kampen, så løb spillerne konstant ind i en mur af Arsenal-spillere, når holdet angreb.

Arteta førte for seks år siden som anfører Arsenal til sejr i FA Cuppen, og nu har han i sin første sæson som manager sikret holdet en ny finale på Wembley.

- For at slå de bedste skal man udnytte sine chancer, og når du skal forsvare, er det med alle mand, siger han.

Manchester City var storfavoritter til at vinde opgøret på Wembley. Ikke alene havde City vundet de syv seneste kampe mod Arsenal, holdet var også ubesejret i sine ni seneste kampe på Englands nationalstadion.

Men Arsenal beviste for anden gang i denne uge, at det kan slå selv de bedste hold. Onsdag gik det ud over denne sæsons suveræne vinder af Premier League, Liverpool, som rejste hjem fra London med et nederlag på 1-2.

- Vi har haft en utrolig uge ved at slå de to bedste hold i Europa. Det sker ikke hver dag, siger Arteta.

Pep Guardiola forsøgte ikke at bortforklare nederlaget, der var Manchester Citys første i en hjemlig pokalturnering efter 22 sejre i træk.

- Vi spillede ikke godt. Vi er som regel altid klar, men det var vi ikke i dag, siger Guardiola.

Arsenals modstander i klubbens 21. FA Cup-finale bliver enten Chelsea eller Manchester United, som mødes søndag.