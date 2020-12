Arsenal viser sig frem foran fans i Europa League

Arsenals mål blev sat ind af Alexandre Lacazette, Pablo Mari, Edward Nketiah og Emile Smith Rowe.

Med sejren har Arsenal 15 point efter 5 kampe og kan ikke længere hentes af Molde, der vandt 3-1 hjemme over Dundalk torsdag aften.

Molde har ni point på andenpladsen, mens Rapid Wien har seks point på tredjepladsen.

Rapid Wien kan fortsat gå videre til 16.-delsfinalerne, men det kræver en sejr hjemme over Molde i den sidste gruppekamp i næste uge.

Rapid Wien skal enten vinde 1-0 eller med minimum to mål for at gå videre, så nordmændene står med en god chance for at avancere.

Molde vandt i oktober 1-0 hjemme over Rapid Wien i det første indbyrdes opgør mellem de to mandskaber.

Robert Skov og Hoffenheim gik tidligere torsdag videre fra gruppespillet med 0-0 ude mod serbiske Røde Stjerne, som også er videre fra gruppen.

Robert Skov blev skiftet ud efter 89 minutter, mens Jacob Bruun Larsen ikke var med i truppen for Hoffenheim.

Rasmus Lauritsen og Dinamo Zagreb gik også videre til 16.-delsfinalerne efter en 2-0-sejr ude over Feyenoord.

Angriberen Nicolai Jørgensen var ikke med for Feyenoord på grund af karantæne.