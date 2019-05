Arsenal vil have garanti for armeniers sikkerhed i EL-finale

Arsenal er meget bekymret for armenske Henrikh Mkhitaryans deltagelse i Europa League-finalen mod Chelsea og vil have garanti for hans sikkerhed fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Finalen skal nemlig spilles i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, og der er et spændt forhold mellem Aserbajdsjan og Armenien på grund af konflikten om den armenske enklave i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh.

Arsenal frygter, at stridighederne kan udgøre en sikkerhedsrisiko for Mkhitaryan, der heller ikke spillede udekampen mod den aserbajdsjansk klub Qarabag tidligere i Europa League-turneringen.

- Vi vil have garantier fra Uefa for, at det vil være trygt for Henrikh Mkhitaryan at rejse til Baku for at spille Europa League-finalen. Både Arsenal og Mkhitaryan kræver det, for at han kan være med i vores trup.

- Vi har ikke fået garanti for det endnu, og vi håber, at Uefa vil være i stand til at give det hurtigst muligt.

- Vi er selvfølgelig meget bekymret for, at lokationen for finalen betyder, at Mkhitaryan ikke kan spille finalen, lyder det fra Arsenal.

Konflikten om Nagorno-Karabak har stået på, siden armenske separatister i 1990'erne tog kontrol over republikken i en krig, der kostede omkring 30.000 mennesker livet.

Forholdet mellem nabolandene er svært betændt og fik også Mkhitaryan til at droppe en udekamp i Aserbajdsjan, da han spillede i Dortmund i 2015.

Aserbajdsjans udenrigsministerium svarede fredag på et spørgsmål fra nyhedsbureauet AP om, hvorvidt der var hindringer for, at Arsenal-spilleren kunne deltage i finalen.

- Mange store idrætsarrangementer er gennemført i Aserbajdsjan, og udøvere fra Armenien har deltaget i dem. Sport og politik er forskellige ting, siger en talsmand fra ministeriet ifølge AP.

Uefa antyder i en meddelelse, at forbundet har et ansvar i sagen.

- Det er standardprocedure for Uefa at sende breve til forbund, klubber eller ambassader for at skaffe visum til spillere og sørge for, at de kan spille kampene i vores turneringer, står der i en udtalelse fra forbundet ifølge AFP.

Finalen i Europa League spilles 29. maj.