Arsenal snupper trofæ med straffesparkssejr over Liverpool

Lørdag vandt holdet nemlig Community Shield over Liverpool efter straffesparkskonkurrence.

Her brændte Rhian Brewster på Liverpools tredje forsøg. Ironisk nok var den unge angriber sendt på banen i tillægstiden for netop at kunne være med til den nervefyldte disciplin.

Da Arsenal blev ved med at score, var det til sidst op til målscorer Aubameyang at sikre trofæet, og det gjorde angriberen fra Gabon med største selvfølgelighed.

Community Shield er en årlig kamp på Wembley mellem vinderen af Premier League og vinderen af FA Cuppen i den forgangne sæson.

Lørdagens dyst var mellem to hold, der ynder at spille offensivt, men i lange perioder var det småt med chancer. Opgøret begyndte ellers lovende på den front.

Efter seks minutter fik Virgil van Dijk bolden i mål efter en dødbold, men han var offside.

I stedet blev det Arsenal, som scorede det første gyldige mål. I det 13. minut fik Pierre-Emerick Aubameyang bolden i en bred position, og han tog bolden med ind i banen og smækkede den utageligt i det lange hjørne.

Efterfølgende havde Eddie Nketiah en god mulighed for at gøre det til 2-0 mod et Liverpool-hold, der virkede en anelse rystet. Hans afslutning var dog ikke god nok.

Jürgen Klopps mandskab formåede at løfte sig, men Arsenal holdt stadig favoritterne i skak resten af halvlegen.

I anden halvleg øgede Liverpool trykket ned mod Arsenals felt, og helt logisk lykkedes det da også at udligne.

Der skulle dog gå 28 minutter af anden halvleg, før Takumi Minamino kunne sparke den fortjente udligning i mål.

Lidt tilfældigt dumpede bolden ned for japanerens fødder på kanten af det lille felt, og den store mulighed havde han intet problem med at omsætte.

I den resterende del af kampen var der kun få, små chancer, og derfor var det op til holdenes nerver at afgøre kampen om sæsonens første trofæ på det tomme Wembley.