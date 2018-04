Arsenal slider sig til hjemmesejr over bundhold

Her var Arsenal bagud 0-1, mens Southampton også fik udlignet til 2-2, inden en sen scoring af Danny Welbeck sikrede Arsenal 3-2-sejren og tre point.

Det placerer Arsenal to point efter Chelsea i kampen om Europa League-pladserne, inden Chelsea senere tager imod West Ham.

Arsenal har 54 point på sjettepladsen, som giver adgang til kvalifikationen til turneringen, mens Chelsea har 56 point på den femteplads, der giver billet til gruppespillet.

Southampton havde Pierre-Emile Højbjerg med i hele kampen, men han må sammen med sine holdkammerater sande, at Southampton stadig ligger i bunden og til nedrykning.

Southampton er tredjesidst med 28 point og kæmper hårdt for at undgå at ryge ned i den næstbedste række.

Hjemmeholdet fik ellers en skidt indledning på opgøret, da Southampton kom foran efter 17 minutter.

Cédric Soares sendte bolden ind i feltet, hvor Shane Long overløb Shkodran Mustaf

Efter en halv time modtog Pierre-Emerick Aubameyang bolden fra Danny Welbeck, og Aubameyang udlignede.

Otte minutter senere kom Arsenal så foran, da Welbeck gjorde det til 2-1.

Shane Long havde bolden i mål med en halv time igen, men han stod i offside på Cédric Soares' afslutning, og scoringen blev annulleret for offside.

Med et kvarter igen kombinerede gæsterne sig flot igennem, og Soares fandt Charlie Austin, der nemt udlignede til 2-2.

Det lignede et pointtab til Arsenal, men ni minutter før tid sendte Alex Iwobi bolden ind i feltet, hvor Welbeck headede Arsenal på 3-2.

Pierre-Emile Højbjerg var lige ved at komme til en mulighed i overtiden, men danskeren fik ikke afsluttet.

Det blev i det hele taget en dramatisk afslutning, da begge hold fik en spiller udvist i overtiden.

Først var det gæsternes Jack Stephens, der var for hård ved Arsenals Jack Wilshere, og to minutter senere var det så Arsenals Mohamed Elneny, der fik rødt kort for usportslig opførsel.