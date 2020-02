Arsenal slår Everton i målrig affære i London

To scoringer af Pierre-Emerick Aubameyang betyder, at han er delt topscorer i ligaen sammen med Leicesters Jamie Vardy. Begge spillere har scoret 17 gange i sæsonen.

I tabellen kom Arsenal med sejren forbi Everton, og Arsenal har nu 37 point på niendepladsen, mens Everton ligger nummer 11 med 36 point.

Arsenal fik en frygtelig indledning på kampen, da det gik galt efter blot 50 sekunder.

Everton tog et frispark, og David Luiz virkede helt forvirret i sit forsøg på at cleare bolden med hovedet.

Det lykkedes slet ikke, og så kunne Dominic Calvert-Lewin i stedet udnytte muligheden, og med en akrobatisk scoring sørgede han for 1-0 til Everton.

Efter 27 minutter bragte Edward Nketiah balance i regnskabet, da han satte foden på indskiftede Bukayo Sakas fremragende indlæg fra venstre side, og så stod der 1-1.

Seks minutter senere tog Luiz lidt revanche, da han spillede Pierre-Emerick Aubameyang fri, og Arsenal-topscoreren udnyttede friløberen og scorede sikkert til 2-1.

Dybt inde i overtiden af første halvleg gik det så galt igen for Arsenal efter en dødboldsituation.

Everton tog et hjørnespark og fastholdt et pres, og Yerry Mina fik headet bolden ind i boksen.

Her sprang Richarlison frem og snittede bolden med en lang tå, og den tog turen under låret på Arsenal-keeper Bernd Leno og trillede over målstregen til 2-2.

Så lurede Arsenals 14. uafgjorte i sæsonen, men to minutter var der blot spillet af anden halvleg, da Aubameyang scorede sit andet mål i kampen, da han headede Arsenal foran 3-2 med en lynscoring.

Everton pressede naturligt på og kom til flere muligheder, og det var lidt utroligt, at der ikke var flere mål i opgøret. Bernd Leno måtte eksempelvis diske op med en klasseredning på Calvert-Lewins forsøg med 20 minutter igen.

Everton fortsatte presset, og Arsenals målmand måtte flere gange i anden halvleg agere redningsmand, og i tillægstiden headede Calvert-Lewin lige forbi målet.

Det lykkedes dog at holde Everton fra yderligere scoringer, og efter to ligasejre i træk indkasserede Carlo Ancelottis tropper dermed sæsonens 11. liganederlag.