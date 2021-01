Arsenal og Manchester United deler point efter nullert

Heller ikke mål, og så endte det altså med et point til hver.

Resultatet betyder, at Manchester City, som vandt tidligere lørdag, får mulighed for at lægge en smule mere afstand til de nærmeste forfølgere i toppen af Premier League.

Pep Guardiola og co. har 44 point og tre ned til Manchester United på andenpladsen, men har spillet en kamp færre end lokalrivalerne.

Leicester kan overhale United og overtage andenpladsen med en sejr søndag over Leeds. Det vil give City et forspring på to point, men altså stadig med en kamp i hånden.

Arsenal ligger nummer otte med 31 point og har ikke tabt i ligaen siden 19. december.

Efter en lettere låst indledning på kampen begyndte spillet at løsne op cirka midtvejs i første halvleg.

Efter et hjørnespark sendte Fred et skud afsted fra distancen, som formentlig var endt i mål, hvis ikke Arsenal-keeper Bernd Leno havde fået fingerspidserne på.

Op til pausen pressede United på. Med et par minutter tilbage af første halvleg fik Marcus Rashford bolden i fødderne med kun Leno foran sig.

Men den unge angriber brugte for lang tid på at tæmme bolden, og chancen løb ud i sandet. Situationen endte dog med et United-frispark lige uden for Arsenal-feltet, men Bruno Fernandes' forsøg blev headet over mål.

Arsenal kom godt ud fra pausen og fik allerede efter et par minutter en mulighed, da bolden endte ved Willian i feltet. Aaron Wan-Bissaka nåede dog frem og blokerede brasilianerens forsøg.

Hjemmeholdet kom endnu tættere på en scoring, da Alexandre Lacazette sendte et frispark på overliggeren efter lidt over en times spil.

Det blev i stigende grad tydeligt, at begge holds offensiv bare manglede den sidste skarphed.

Arsenal-træner Mikel Arteta sendte nyankomne Martin Ødegaard på banen med små ti minutter tilbage, men nordmanden var altså heller ikke løsningen for London-holdet.

Heller ikke United kunne få prikket hul på målbylden, og så endte det med en nulløsning.