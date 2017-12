Arsenal og Liverpool dummer sig i tæt topstrid

Begge spillede 0-0 onsdag aften.

For Arsenals vedkommende var det ude mod bundholdet West Ham, og Arsene Wengers spillere skal være glade for, at det overhovedet lykkedes at få point. I det 90. minut ramte West Ham undersiden af overliggeren.

Liverpools nullert var på hjemmebane mod West Bromwich Albion, som kravler over nedrykningsstregen.

Arsenal ligger nummer syv med 30 point - under Burnley - mens Liverpool har et point mere og ligger nummer fem.

Et af topholdene har skilt sig særligt ud i denne sæson. Manchester City ligger solidt plantet på ligaens førsteplads og virker urørlige.

Onsdag vandt holdet overbevisende med 4-0 ude over ligaens bundprop, Swansea. Det var Manchester Citys 15. sejr i træk i Premier League, og det er ligarekord.

Den spanske kreatør David Silva blev dobbelt målscorer for Josep Guardiolas mandskab, som fortsat har 11 point ned til Manchester United på andenpladsen.

Det skyldes, at United vandt 1-0 over Bournemouth på Romelu Lukakus hovedstødsmål i første halvleg.

Christian Eriksen fik fuld spilletid og lagde op til et mål i Tottenhams 2-0-sejr over Brighton.

Højrebacken Serge Aurier lignede længe kampens eneste målscorer, da han i det 40. minut scorede direkte på et ellers skævt indlæg.

Til sidst var der en dansk fod med i 2-0-målet, da Heung-Min Son kastede sig heroisk ind i Eriksens frisparksindlæg og headede bolden i nettaget.

Tirsdag aften havde Chelsea vundet 3-1 ude over Huddersfield. Andreas Christensens mandskab er nummer tre i tabellen med fire point ned til Tottenham, Liverpool og Burnley.

I midten af rækken vandt Kasper Schmeichel og Leicester for fjerde gang i træk onsdag aften. Ude mod Southampton afgjorde de tidligere sensationsmestre kampen allerede i første halvleg ved at bringe sig foran 3-0.

Kampen endte 4-1 til Leicester. Pierre-Emile Højbjerg varmede bænken gennem hele opgøret.

Wayne Rooney sørgede for, at Everton vandt 1-0 ude over kriseramte Newcastle med et mål efter en grusom målmandsfejl af Karl Darlow.