Arsenal nøjes med uafgjort efter god stime med sejre

Det endte uden scoringer, da Arsenal og Crystal Palace torsdag aften spillede den sidste kamp i Premier Leagues midtugerunde.

0-0-resultatet betyder, at Arsenal missede muligheden for at forlænge en stime på tre sejre i træk i ligaen. Mandskabet er dog stadig ubesejret i fire kampe og inde i en mere positiv periode i forhold til tidligere på sæsonen.