Arsenal-manager håber på svingdør i transfervinduet

Kontinuitet og et roligt transfervindue er sædvanligvis to ting, som fodboldtrænere skatter højt, men Arsenals manager, Mikel Arteta, har det aktuelt omvendt.

Han mener, at der er brug for en større oprydning i truppen hos den underpræsterende storklub, der har udsigt til at gå glip af europæiske kampe for første gang i 25 år.