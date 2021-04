Arsenal-manager er selvsikker trods sen dukkert

Tjekkerne udlignede og står nu med den fordel at have scoret et udebanemål før returopgøret i turneringens kvartfinale.

Arsenal er under pres, men det tynger ikke manager Mikel Arteta.

- Jeg tror helt sikkert på, at vi kan tage til Prag og vinde. Ellers ville jeg ikke sidde her.

- Vores mentale tilgang skal være, at vi skal derned og score og vinde, for vi skal score, hvis vi vil videre i turneringen, siger han til klubbens hjemmeside.

Den spanske manager havde udeladt en af klubbens store stjerner Pierre-Emerick Aubameyang i startopstillingen.

Han kom først ind efter 78 minutter og stod bag assisten til Arsenals mål få minutter senere. Arteta fortryder dog ikke sin beslutning.

- Det var en stor beslutning at udelade nogle spillere, men vi besluttede at spille med det hold, der havde den bedste chance for at vinde.

- Samtidig havde vi nøglespillere, der kunne komme ind og ændre kampen, når vi havde brug for det, siger Arteta.

I Slavia Prag-lejren var cheftræner Jindrich Trpisovsky rigtig godt tilfreds med sit holds sene scoring, men han afviser at påtage sig nogen form for favoritrolle før returopgøret.

- Det er meget svært at forudsige chancerne for at gå videre. Spørgsmålet er, hvordan Arsenal reagerer på en bane, der er god for vores måde at spille på.

- Vi skal tilføje nogle bedre individuelle aktioner, og vi skal stå endnu stærkere defensivt. Arsenal fik ikke to store chancer, men det er svært at gentage, siger Jindrich Trpisovsky.

Returopgøret spilles i Prag 15. april.