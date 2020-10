Arsenal knuser irere på fire gyldne minutter

I lange perioder var det spil til et mål, men Arsenal skulle helt frem til det 42. minut, før holdet lykkedes med at slå kapital af et enormt spilovertag. Siden rullede målene ind.

Frem til det 46. minut lige på den anden side af pausen scorede Arsenal i alt tre mål og sikrede en sejr, der sagtens kunne være blevet langt større.

Edward Nkietiah, Joseph Willock og Nicolas Pepe scorede de tre mål på fire minutter.

I målet fik den tidligere FC Nordsjælland-målmand Runar Alex Runarsson sin debut for Arsenal. Islændingen fik dog ikke meget at lave i opgøret.

Tidligere har han spillet 60 kampe i Superligaen for FC Nordsjælland, inden han via to sæsoner i franske Dijon havnede i Arsenal i september.

Arsenal topper gruppen sammen med norske Molde, der på hjemmebane slog Rapid Wien med 1-0. Gruppens to tophold har seks point, mens de to bundhold er uden point.

Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg spillede 85 minutter for Nice, der hjemme vandt 1-0 over israelske Hapoel Beer Sheva.

Forud for kampen blev der afholdt et minuts stilhed for at vise respekt for de tre personer, der torsdag mistede livet under et angreb i en kirke i Nice.