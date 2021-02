Arsenal-kaptajn bomber Leeds i sænk med hattrick

Nogen stor sæson har han ikke haft, men måske er Pierre-Emerick Aubameyang ved at finde tilbage til sin gamle målfarlighed.

Aubameyang scorede tre gange i en kamp, hvor nordmanden Martin Ødegaard for første gang var i Arsenals startformation.

Ødegaard, som er udlejet fra Real Madrid, fik 78 minutter på banen, inden han kunne holde fyraften.

Første scoring faldt efter 13 minutter, hvor Aubameyang trak ind fra venstre side og scorede med et fladt spark.

Kort før pausen udnyttede han et straffespark, og få minutter inde i anden halvleg lavede han sit tredje mål fra kort afstand.

Dermed er Aubemeyang oppe på i alt otte træffere i denne Premier League-sæson.

Ind imellem kom Héctor Bellerín også kommet på måltavlen, og bagud 0-4 var Leeds truet af det totale sammenbrud.

Men Marcelo Bielsas tropper viste fin moral efter pausen. Efter at Pascal Struijk havde reduceret til 1-4 på et tordenskrald af et hovedstød, blev det faktisk en helt fin fodboldkamp.

Hélder Costa gjorde det til 2-4 20 minutter før tid, og Leeds blæste til angreb i et forsøg på at vende det hele på hovedet.

Det velspillende oprykkerhold kom til flere farlige indlæg, men Arsenal holdt stand, og dermed bytter de to hold plads i midten af Premier League-tabellen.

Her er Arsenal nu nummer ti med 34 point, hvilket er to mere end Leeds på 11.-pladsen.