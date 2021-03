Arsenal kaprer point i lokalopgør trods mareridtsstart

Alexandre Lacazette sikrede uafgjort, da han udlignede til 3-3 otte minutter før tid. Og i kampens slutfase pressede Arsenal endda hårdt for at snuppe alle tre point.

Den afslutning på kampen var der næppe mange, der havde forestillet sig, da der var spillet en halv time, hvor Arsenal snarere lignede et hold i opløsning.

Jesse Lingard åbnede scoringen for et effektivt West Ham-hold efter et kvarter, da han tordnede bolden i mål med en halvflugter fra en position lige uden for straffesparksfeltet.

Minuttet efter så Arsenal-forsvaret decideret skidt ud, da Jason Bowen fordoblede West Hams føring.

Defensiven befandt sig i kollektiv søvn, da Bowen modtog bolden i fri position og sparkede på mål fra højre side af straffesparksfeltet.

Målmand Bernd Leno reagerede for langsomt og lod det halvsløje forsøg smutte ind ved nærmeste stolpe. Og inden Mikel Artetas mænd fik rystet chokstarten af sig, var den gal igen.

Store Michail Antonio steg til vejrs og headede mod mål, og på kanten af offside fik holdkammeraten Tomas Soucek styret bolden ind til 3-0.

Arsenals eneste trøst var, at det næsten kun kunne gå fremad, og gæsterne begyndte at arbejde sig tilbage i kampen.

Syv minutter senere tændte Alexandre Lacazette et lille håb, da hans afslutning blev afrettet af Soucek og endte i mål.

Spændingen kom for alvor tilbage i kampen et kvarter efter pausen, da West Hams Craig Dawson satte foden uheldigt på et Arsenal-indlæg og hamrede bolden ind bag sin egen målmand.

Michail Antonio kunne have afgjort kampen for West Ham, men ramte stolpen fra klos hold. I stedet spolerede Arsenal festen for hjemmeholdet, da Lacazette pandede Nicolas Pepes indlæg i kassen.

Mens Arsenal formentlig hverken kan nå det ene eller det andet i ligaen, er resultatet en bet for West Ham.

Holdet tabte et skridt i jagten på Champions League og er to point efter Chelsea, der lige nu indtager fjerdepladsen.