Arsenal-kamp udskydes på grund af coronasmittet træner

- Det er fuldstændig afgørende, at individers helbred og velbefindende har førsteprioritet, og på grund af dette er lørdagens kamp blev udskudt, siger Brightons direktør, Paul Barber, i en meddelelse fredag ifølge AFP.

Weekendens Premier League-kamp mellem Arsenal og Brighton udskydes, efter at Arsenal-træner Mikel Arteta er testet positiv for coronavirus.

Det så i forvejen usandsynligt ud, at kampen ville blive afviklet efter Artetas positive test, som torsdag aften har sendt træneren i karantæne.

Her meldte klubben nemlig ud, at hele førsteholdstruppen og trænerstaben ventes at ende i karantæne, ligesom holdets træningscenter er blevet lukket ned.

Mens fodboldligaer og -turneringer verden over bliver sat på pause, aflyst eller spillet uden tilskuere, har meldingen fra Premier League indtil nu været, at den i øvrigt fortsætter som normalt.

Sent torsdag stod der på ligaens hjemmeside, at weekendens Premier League-kampe ville blive afviklet som planlagt.

Nyheden om Arteta har dog fået Premier League til at indkalde til et hastemøde fredag med ligaens klubber angående de kommende kampe.

En Premier League-kamp onsdag mellem Manchester City og Arsenal var den første i den bedste engelske række, der blev udskudt som følge af coronavirusudbruddet.

Den blev aflyst som en "forebyggende foranstaltning", efter at det var kommet frem, at ejeren af den græske klub Olympiakos, Evangelos Marinakis, var smittet.

Arsenal spillede for cirka to uger siden mod den græske klub i Europa League, og efter kampen hilste flere fra Arsenal på Marinakis.