Arsenal henter sportsdirektør i Barcelona

48-årige Raul Sanllehi, der tiltræder til februar, vil blandt andet få ansvar for kontraktforhandlinger med spillere i samarbejde med Wenger.

- Rauls ansættelse er et vigtigt skridt på vejen i udviklingen af at tage klubbens struktur til at andet niveau, siger Arsenals direktør, Ivan Gazidis.

- Raul har mange kontakter og et omfattende netværk i fodboldverdenen. Han har været direkte involveret i nogle af de største handler i Europa de seneste år. Vi ser frem til at få hans ekspertise, tilføjer Gazidis.

For kort tid siden sikrede Arsenal sig også chefscout Sven Mislintat fra tyske Borussia Dortmund, og det ses som et udtryk for, at Arsenal forbereder sig på, at Wengers tid i klubben er ved at rinde ud.

68-årige Wenger forlængede i sommer sin kontrakt med to år. Han har været i klubben siden 1996.

Han har været med til at vinde tre mesterskaber til klubben, men det seneste var dog helt tilbage i 2004.