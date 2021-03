Arsenal går videre i Europa League trods nederlag

Med en sejr på 3-1 i bagagen fra det første opgør i Grækenland havde Arsenal dog lidt at give af. Det endte med en samlet sejr til Arsenal på 3-2.

Olympiakos-angriberen Youssef El Arabi scorede til 1-0 seks minutter efter pausen, og det skabte lidt spænding om det samlede resultat.

Det krævede dog yderligere mindst to græske scoringer, og de udeblev.

Det blev ikke nemmere, da Olympiakos-stopperen Ousseynou Ba blev udvist med små ti minutter tilbage.

AS Roma gik torsdag aften sikkert videre, efter at romerne havde vundet den første kamp over Shakhtar Donetsk med 3-0 på hjemmebane.

Torsdag vandt Roma med 2-1 i Ukraine.

Roma-angriberen Borja Mayoral headede udeholdet foran, inden at hjemmeholdets Junior Moraes udlignede til 1-1. Mayoral stod også for Romas andet mål i kampen.

Molde havde længe færten af en overraskelse mod Granada, efter at nordmændene kom foran 1-0 på et komisk selvmål af Jesus Vallejo.

Men indskiftede Roberto Soldado udlignede til 1-1 for Granada. Trods et Molde-mål mere og en smal norsk sejr på 2-1 var det ikke nok.

Det endte med samlet sejr til spanierne på 3-2. Torsdagens kamp blev spillet i ungarske Budapest.