Arsenal fyrer Emery - Ljungberg tager over midlertidigt

Unai Emery er færdig som cheftræner for Arsenal efter en række sløje resultater. Fredrik Ljungberg tager over.

Så gik den ikke længere for Unai Emery i Arsenal.

Fredag skriver den engelske storklub på sin hjemmeside, at den spanske cheftræner er blevet fyret.

Årsagen til fyringen er utilfredsstillende resultater og præstationer, skriver London-klubben. De seneste syv kampe er endt uden sejre.

Så sent som torsdag aften blev det til et nederlag på 1-2 til Frederik Rønnow og Eintracht Frankfurt i Europa League.

Fredrik Ljungberg er blevet ansat som midlertidig cheftræner. Svenskeren spillede i klubben fra 1998 til 2007 og har siden 2018 fungeret som U23-træner i Arsenal.

Det er første gang, Ljungberg skal stå i spidsen for et seniorhold. Han har ud over rollen som U23-træner i Arsenal været assistenttræner i tyske Wolfsburg og træner for Arsenals U15-hold.

- Vi takker Unai og hans kolleger, der gjorde alt for at få klubben tilbage på det niveau, vi alle forventer og kræver.

- Vi ønsker Unai og hans team alt det bedste i fremtiden, siger Josh Kroenke på vegne af Arsenals bestyrelse og ejeren Kroenke Sports & Entertainment på klubbens hjemmeside.

Man skal tilbage til 24. oktober for at finde den seneste Arsenal-sejr. Siden er det blevet til fire uafgjorte kampe og tre nederlag, inklusive et til Liverpool i den engelske Liga Cup efter straffesparkskonkurrence.

I Premier League er de seneste fem kampe endt uden sejr, og London-klubben indtager ottendepladsen med 18 point efter 13 kampe.

Unai Emery blev ansat som Arsenal-træner i maj 2018, efter at Arsène Wenger forlod klubben efter 22 år på posten. Emery kom til Arsenal fra Paris Saint-Germain, som han gjorde til franske mestre i 2017/18-sæsonen.

Spanieren førte i sin første sæson Arsenal til en femteplads i Premier League og finalen i Europa League. Den endte dog med et nederlag til Chelsea.

Emery kender ellers opskriften på at vinde Europa League. Det gjorde han nemlig tre sæsoner i træk med Sevilla fra 2014 til 2016.

Fredrik Ljungberg og Arsenal får søndag mulighed for at rejse sig. Her venter Norwich på udebane i Premier League.