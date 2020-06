Arsenal forlænger aftalen med David Luiz

Arsenal har forlænget aftalen med David Luiz.

Den brasilianske forsvarsspiller har skrevet under på en ny kontrakt, der gælder for den kommende sæson.

Det meddeler Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Luiz kom til Arsenal fra Chelsea i sommeren 2019. Det er dog næppe Luiz' seneste kamp, der har overbevist London-klubben om at forlænge samarbejdet.

I den første kamp efter coronapausen mod Manchester City blev Luiz indskiftet midtvejs i første halvleg. Han var ikke engang på banen i en halv time, men nåede at begå en række fejl, før han blev udvist i det 49. minut i nederlaget.

Arsenals tekniske direktør, Edu, tvivler dog ikke på den 33-åriges kvaliteter.

- David er en rigtig vigtig spiller for os. Han har spillet de fleste af vores kampe i denne sæson, og han er vigtig for holdet. Det gælder både hans afleveringer og kommunikationen med holdkammeraterne på og uden for banen. Han hjælper alle, siger Edu.

Foruden aftalen med Luiz meddeler Arsenal, at midtbanespilleren Dani Ceballos har forlænget sit lejeophold indtil slutningen af indeværende sæson.

Ceballos er ejet af Real Madrid.

Holdkammeraterne Pablo Mari og Cédric Soares skifter desuden til Arsenal på "længerevarende aftaler". Begge har været i Arsenal på lejeaftaler.