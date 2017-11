Arsenal dukker Eriksen og Tottenham i lokalderby

Alexandre Lacazette var med fra start hos Arsenal og fik kampens første mulighed, da Eric Dier smed bolden lige i fødderne på franskmanden efter fem minutter.

Hos gæsterne var Harry Kane, Dele Alli og Hugo Lloris alle tilbage efter skader, mens den defensive styrmand Toby Alderweireld er langtidsskadet.

Formstærke Christian Eriksen viste sin topklasse efter en god halv time, da en lumsk, flad afslutning blev reddet af træværket.

Tottenham var kommet lidt bedre med i opgøret, efter at Arsenal indledte bedst, men det var Arsenal, der fortjent kom foran efter 36 minutter.

Shkodran Mustafi scorede et fremragende hovedstødsmål, som fuldstændig snød Tottenham-keeper Lloris, der virkede så overrasket, at han slet ikke bevægede sig efter bolden.

Seks minutter senere bragede Alexis Sanchez Arsenal på 2-0 fra tæt hold efter forarbejde af Lacazette.

Offside vil nok blive diskuteret ved scoringerne efterfølgende, men Arsenal kunne være ligeglade.

De var foran 2-0 ved pausen, og gæsterne var under et gevaldigt pres og savnede modsvar.

Hverken Eriksen, Kane eller Alli virkede i hopla, og defensiven vaklede flere gange uden belgiske Toby Alderweireld.

Gæsterne skulle frem i anden halvleg med fare for at åbne sig yderligere for Arsenals kontraløb.

Eriksen sparkede langt over mål uden for feltet med en halv time igen, og selv om Tottenhams boldbesiddelse var i overvægt, så lod Arsenal sig ikke lokke til at gøre kampen kaotisk.

Arsenal truede i stedet med at sætte det sidste stød ind flere gange i anden halvleg, mens gæsterne kom til få chancer og generelt virkede mere tamme end normalt.