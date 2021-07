Arsenal aflyser træningslejr i USA efter coronaudbrud

Arsenal har aflyst holdets planlagte træningslejr i USA, efter at flere i klubben er blevet testet positive for coronavirus.

Det oplyser Premier League-holdet tirsdag.

Arsenal skulle ellers være rejst til Florida i denne uge for at deltage i en træningsturnering sammen med Everton, italienske Inter og Millonarios fra Colombia.

Men det bliver altså ikke til noget.

- Efter at en lille del af den gruppe, der skulle være rejst til Amerika i morgen (torsdag, red.), er blevet testet positive for coronavirus, er vi desværre blevet tvunget til at trække os fra "The Florida Cup", siger klubben i en udtalelse.

- Denne svære beslutning er blevet taget for at beskytte vores spillere og stabs ve og vel, lyder det videre.

Holdet fra London skulle have mødt de italienske mestre Inter allerede søndag. Vinderen af den kamp skulle have mødt vinderen af kampen mellem Everton og Millonarios 28. juli.

Premier League-rivalerne fra Everton kæmper i øjeblikket også med flere problemer.

Forleden meldte klubben ud, at midtbanespiller Fabian Delph ikke vil rejse med til USA, efter at han har været i nær kontakt med en, der er blevet testet positiv for covid-19.

Tirsdag oplyste klubben desuden, at en af dens førsteholdsspillere er blevet suspenderet, mens politiet efterforsker vedkommende for mistanke om at have begået et lovbrud af seksuel karakter involverende en eller flere mindreårige.

Arsenal sluttede i sidste sæson på en ottendeplads i Premier League, mens Everton blev nummer ti.

London-klubben tager hul på den nye sæson af Premier League 13. august mod danskerklubben Brentford. Everton møder dagen efter Southampton.