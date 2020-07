Arrangøren aflyser to World Tour-cykelløb i Canada

- Arrangøren har konkluderet, at det ville være umuligt at opfylde alle de sundhedsmæssige og operationelle foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne garantere et sikkert miljø for alle involverede under den igangværende coronapandemi, lyder det i pressemeddelelsen.

I den forklarer præsidenten for GPCQM, Serge Arsenault, at der trods måneders hårdt arbejde stadig er for mange ubesvarede spørgsmål til at kunne lægge sig fast på en gennemførelse af løbet.

Det gælder for eksempel spørgsmål om åbning af grænserne, mulig karantæne til alle indrejsende og restriktioner for større offentlige forsamlinger i Canada.

- At udsætte beslutningen længere ville hverken være ansvarligt eller respektfuldt overfor alle de partnere, som har stolet på os siden 2010, siger Serge Arsenault.

Han slår fast, at løbene vender tilbage i 2021.

World Tour er den højeste løbskategori hos Den Internationale Cykelunion, ICU.

Også i år ville de to canadiske grandprixer samtidig kunne have tjent som en mulig del af rytteres VM-forberedelser.

Herreelitens linjeløb ved VM på landevej køres efter planen søndag den 27. september.