Arrangør nedtoner profeti om OL-lussing på 40 milliarder

Coronavirusset har ikke fået lov til at stoppe OL, som bliver afviklet næste år i stedet for denne sommer. Til gengæld bliver regningen for legene nu en del højere.

Ifølge det Tokyo-baserede medie Nikkei regner arrangørerne med, at udskydelsen kommer til at give en ekstraudgift i omegnen af 2,7 milliarder dollar (18,6 milliarder kroner).

Det er langt fra de 40 milliarder kroner, som økonomiprofessor Katsuhiro Miyamoto fra universitetet i Kansai estimerede ifølge nyhedsbureauet dpa.

Chefen for OL i Tokyo 2020, Toshiro Muto, håber endda, at udgifterne kan bringes længere ned.

- Vi regner med, at de ekstra udgifter bliver massive. Derfor skal vi gøre en stor indsats for at kontrollere dem, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Et efter et må vi sørge for, at de problemer, vi står over for, bliver løst.

Blandt ekstraudgifterne er leje af arenaer og stadioner, ombooking af hoteller, sikkerhed og yderligere løn til personale.

Aldrig tidligere er et OL blevet udsat, men det har tre gange tidligere været aflyst. I 1916, 1940 og 1944 blev legene aflyst på grund af verdenskrige.