Arrangør dropper Vuelta-start i Holland

Når og hvis årets udgave af Vuelta a Espana bliver sat i gang, bliver det ikke i den hollandske by Utrecht.

Det var ellers planen, men den er nu blevet droppet, lyder det på Vueltaens hjemmeside.

Vuelta a Espana skulle have været kørt fra 14. august til 6. september, men er udskudt til endnu ukendte datoer på grund af udbruddet af coronavirus.

Den Internationale Cykelunion (UCI) har på grund af pandemien omrokeret hele den internationale cykelkalender.

Det har ført til, at Tour de France er udskudt og nu står til at starte i slutningen af august, mens både Giro d'Italia og Vuelta a Espana efter planen skal køres efter VM, der afvikles i slutningen af september.

Det er netop den ændrede cykelkalender og uvisheden om, hvornår det spanske cykelløb kan sættes i gang, der har ført til aflysningen af startskuddet i Holland.

- Vi var klar til at lave en fantastisk begivenhed, siger direktør for den hollandske Vuelta-start Martijn von Hulsteijn på Vueltaens hjemmeside.

- Siden vi hørte om ændringerne i UCI's kalender, har vi med alle involverede diskuteret, om en start i efteråret var mulig, men det viste sig at være for svær en opgave.

I stedet arbejdes der nu på, at Vueltaen inden for den nærmeste fremtid kan starte i Holland. I første omgang er 2022 blevet nævnt som en mulighed, lyder det, men intet lægger fast.

- Vi har set så meget entusiasme og engagement. Det er en fornøjelse at arbejde med, siger den spanske løbsdirektør, Javier Guillén.

- Det mindste, vi kan gøre, er at udforske muligheden for at starte i Holland i en nær fremtid, og vi tror på, at vi kan gøre det så hurtigt som muligt.

Primoz Roglic vandt sidste års udgave af den spanske grand tour.