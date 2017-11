Arizona bryder Andersens mur og Torontos sejrsstime i NHL

Her havde canadierne besøg af Arizona Coyotes, der besvarede gæstfriheden ved at tildele Toronto et nederlag på 1-4 i verdens bedste ishockeyliga.

Frederik Andersen blev søndag hyldet for at have pillet pynten af modstandernes skytter i to opgør i sidste uge.

Han blev således udpeget som en af tre spillere, som NHL havde udpeget som "3 Stars of the Week" - ugens tre bedste spillere. Her blev han fremhævet som den næstbedste spiller - kun overgået af finske Teuvo Teravainen.

Men natten til tirsdag måtte den høje dansker to gange kapitulere mod Arizonas skytter.

Udeholdet kom foran midtvejs i første periode, da Brendan Perlini udnyttede et powerplay på fornemmeste vis.

Det var første gang i over 141 minutters spilletid, at Frederik Andersen blev passeret.

Ligeledes i et powerplay fik Toronto udlignet blot 33 sekunder inde i anden periode på James van Riemsdyks 11. sæsonscoring.

Oliver Ekman-Larson gjorde det i endnu et powerplay det til 2-1 til Arizona.

I kampens sidste minutter blev Frederik Andersen skiftet ud til fordel for en ekstra markspiller i forsøget på at få udlignet.

Det udnyttede udeholdet til at score to gange på under 30 sekunder til sidst i kampen.

Det var første gang i syv kampe, at Toronto Maple Leafs tabte i NHL.

Klubben ligger godt til i NHL's Eastern Conference med 28 point efter 22 kampe i sæsonen. Det rækker til en andenplads i konferencen.