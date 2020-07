Argentinsk trænerikon har vækket den sovende kæmpe

Mange trænere og managere har siden sommeren 2004 forsøgt at få Leeds tilbage i Premier League, men uden held. Lige indtil "El Loco" trådte ind ad døren.

Argentinske Marcelo Bielsa med kælenavnet, der betyder "den skøre", tiltrådte stillingen som cheftræner i sommeren 2018.

Træner-cv'et tæller klubber som Lille, Lazio, Marseille, Athletic Bilbao og Chiles landshold, men 64-årige Bielsa har ikke en perlerække af titler at prale med. Han har vundet det argentinske mesterskab tre gange og ført det argentinske landshold til OL-guld i 2004.

Til gengæld er han et forbillede for nogle af nutidens største trænere. Den tidligere danske landstræner Morten Olsen har fortalt, at han er inspireret af Bielsas stil. Det samme gælder andre trænerikoner som Mauricio Pochettino og Josep Guardiola.

- For mig er han den bedste træner i verden, har Guardiola sagt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- At være elsket er den største titel. Større end Champions League eller Premier League. At være elsket er det vigtigste, og det er Marcelo mere end nogen anden træner i verden.

- Jeg ved, at han stadig er elsket i Bilbao, og jeg ved, han er et ikon i Chile, har Guardiola forklaret.

På bare to år har han også fået en stor stjerne hos Leeds' fans. Bielsa bor i en lille lejlighed i byen Wetherby i gåafstand af klubbens træningsanlæg. Og han har ikke noget imod at hilse på og tale med fans i de lokale butikker.

I hans første sæson var oprykningen tæt på. Men Bielsas forsøg på at rykke op mislykkedes til sidst, da Derby slog Leeds ud af playoffturneringen.

Formentlig vil sæsonen primært blive husket som sæsonen, hvor Leeds blev taget i at have sendt en medarbejder ud for at overvære Derbys træning før en kamp i Championship. Efterfølgende indrømmede Bielsa, at klubben havde udspioneret alle hold før kampene.

Omvendt fik han og Leeds i samme sæson en pris for fair play af Det Internationale Fodbold (Fifa) for at lade Aston Villa udligne, efter en situation hvor Leeds havde scoret, mens en Villa-spiller var skadet.

Med en coronaafbrydelse som den største udfordring lykkedes det Bielsa at rykke op i andet forsøg med den engelske traditionsklub.

Tre gange har Leeds vundet det engelske mesterskab - senest i 1992. Det er også blevet til én FA Cup-triumf.

Leeds havde et af Premier Leagues bedste hold i begyndelsen af dette årtusind og nåede desuden semifinalen i Champions League i 2001.

Bare tre år senere gik det galt, og siden har klubben været på én lang mission for at vende tilbage til Premier League. Den mission er nu fuldført, og Elland Road kan igen huse fodboldenglands største stjerner.