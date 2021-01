Argentinsk forkamp afgør Danmarks opstilling mod Kroatien

Vinder Argentina tidligere mandag aftenen, er Kroatien uden chance for at komme videre til kvartfinalen, og det vil givetvis gå ud over kroaternes indstilling til kampen mod Danmark, der allerede har sikret sig avancement.

Udfaldet af kampen mellem Argentina og Qatar får afgørende betydning for, hvordan landstræner Nikolaj Jacobsen vil gribe håndboldherrernes sidste VM-mellemrundekamp mod Kroatien an.

Så kan man forvente, at der igen vil blive spilletid til nogle af de spillere, der har været meget lidt på banen under VM.

Omvendt vil landstræneren ikke risikere, at et svækket hold stiller op til en øretæve mod en modstander, der kæmper for livet i turneringen.

- Skal vi møde et kroatisk hold, der med en sejr kan gå i kvartfinalen, så kan vi ikke bare komme med reserverne. Så bliver vi blæst bagover, og det vil vi ikke, siger Nikolaj Jacobsen.

For Danmarks eget vedkommende har man allerede rettet blikket mod onsdagens kvartfinale.

Derfor er den første udfordring at forhindre, at de danske spillere går på banen til den betydningsløse kamp med en lidt for tilbagelænet indstilling.

- Det kan blive svært. Nu må vi se. Hvis Argentina har slået Qatar, kan det godt blive en halvflad fornemmelse, for så har Kroatien jo heller ikke noget at spille for, siger Nikolaj Jacobsen.

Under hans ledelse er det danske landshold i gang med en voldsom serie på nu 15 sejre i træk i VM-slutrunder.

Men det er ikke afgørende for landstræneren at udbygge stimen, hvis det sker på bekostning af chancerne på onsdag.

- Stimen er god, men det, der betyder mest for mig, er, at vi vinder på onsdag. I mindre grad om vi vinder over Kroatien. Kampen kan heldigvis foregå på vores præmisser, og det er ikke en must-win for os, siger han.