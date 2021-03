Argentiner slukker Holger Runes ATP-drøm i Chile

Argentinske Federico Delbonis var for stor en mundfuld for Rune, som tabte klart i to sæt med cifrene 3-6, 3-6.

Så gik den ikke længere for Holger Rune i ATP Tour-turneringen Chile Open.

Det var danskerens første kvartfinale i en ATP-turnering. Runes sejr tirsdag i turneringens første runde var hans første nogensinde i en ATP-turnering.

Holger Rune måtte tidligt på hårdt arbejde i den chilenske varme. Delbonis kom i danskerens andet serveparti frem til tre breakbolde, men Rune, som egentlig var godt servende, afværgede dem alle.

Men det viste sig at være et argentinsk varsel til danskeren, for i Runes næste udlæg færdiggjorde Delbonis arbejdet og brød til 4-2. Herefter sikrede han sig sættet uden ret meget besvær.

Delbonis var generelt i kontrol, og Holger Rune kæmpede med at finde løsninger. Argentineren brød igen Runes serv tidligt i andet sæt til stillingen 2-1.

Danskeren fik lidt håb, da han allerede i efterfølgende parti brød tilbage. Rune kunne dog primært takke Delbonis for servebruddet, da argentineren lavede hele tre dobbeltfejl.

Rune kom også på 3-2 og virkede til at have fundet en rytme, men efter et sløset parti brød Delbonis igen, denne gang til 4-3.

Det udløste et højt råb fra Rune, der i pausen var tydeligt frustreret over sit spil.

Uden at afgive point gjorde Delbonis det til 5-3, og argentineren tog altså sejren med endnu et servebrud, da Holger Rune i kampens sidste duel bankede bolden i nettet.