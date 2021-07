Argentina vinder første trofæ i 28 år med sejr over Brasilien

Femte gang blev lykkens gang for Lionel Messi og Argentina, der endelig kan kalde sig vindere af Copa America efter en snæver sejr på 1-0 over Brasilien i finalen natten til søndag dansk tid.

I den mellemliggende periode er det også blevet til et enkelt nederlag i VM-finalen i 2014, men nu har Messi og co. fået noget at smile over igen.

Nattens finalesejr kom i hus efter et hårdt spillet opgør, hvor 33-årige Angel Di Maria stod bag kampens eneste mål.

Det blev scoret midtvejs i første halvleg, da PSG-spilleren lobbede bolden over en fremadstormende Ederson, efter at den brasilianske back Renan Lodi mistimede et forsøg på at cleare en stikning i dybden.

Argentinas triumf er særligt sød for superstjernen Lionel Messi, der før kampen aldrig havde vundet en titel med seniorlandsholdet på trods af en fantastisk klubkarriere.

34-årige Messi missede selv en gylden mulighed for at lukke kampen til 2-0 to minutter før tid, men det viste sig altså at være uden betydning. Han slutter turneringen som delt topscorer med fire mål og har også lavet fem oplæg.

Argentineren blev efter finalen kåret til turneringens bedste spiller sammen med brasilianske Neymar.

Finalen blev spillet på det legendariske stadion Maracanã i den brasilianske storby Rio de Janeiro. Trods coronarestriktioner havde et mindre antal tilskuere fået lov til at komme ind på stadion.

Men det hjalp altså ikke det brasilianske hjemmehold, der særligt må ærgre sig over at tabe finalen til landets ærkerival.

Det er 15. gang, at Argentina vinder turneringen. Det er kun matchet af Uruguay.

Lørdag sikrede Colombia sig turneringens tredjeplads mod Peru.