Argentina smider VM-kvartfinale efter drømmestart

Spillerne fra Qatar kommer til at holde med Danmark mandag aften ved håndbold-VM i Egypten. Qatar kvalificerer sig nemlig til kvartfinalen, hvis Danmark vinder den sidste kamp i mellemrunden over Kroatien.

Argentina kunne ellers have sikret sig en plads i kvartfinalen ved at slå Qatar, men argentinerne måtte gå slukørede fra banen efter at have smidt store føringer undervejs.

Holdet førte blandt andet 11-4 i første halvleg og var foran med fire mål i løbet af anden halvleg, men fik altså formøblet føringerne til sidst.

I kampens sidste sekund forsøgte Argentina sig med et skud fra midten af banen i forsøget på at få bjærget det ene point, men forgæves.

Argentina skal nu håbe på, at Danmark og Kroatien spiller uafgjort. I så fald snupper sydamerikanerne alligevel en billet til kvartfinalen.

Argentinerne fik ellers en fantastisk start på kampen, og i første halvdel af første halvleg var der klasseforskel på holdene i argentinsk favør.

I målet tog Leonel Maciel godt fra, mens den argentinske angrebsmaskine spillede med fart og overskud. Efter 18 minutter gav den kombination en komfortabel føring på 11-4, og kampen var reelt på vej mod en tidlig afgørelse.

Men nærmest ud af ingenting skiftede opgøret fuldstændig karakter. I resten af første halvleg var det Qatar, som pludselig viste koldblodighed foran mål, mens Argentinas fejlfrekvens steg betragteligt.

Ved pausen lød føringen således kun på et enkelt mål til det sydamerikanske land, som førte 13-12.

Qatar nåede at få udlignet, før Argentina igen trak fra på måltavlen med en 19-15-føring.

Otte minutters argentinsk scoringspause lukkede dog på ny spænding ind i kampen, og med otte minutter tilbage af opgøret var Qatar i front for første gang. Føringen blev forsvaret hjem, og Qatars kvartfinaledrømme lever altså i mindst et par timer.

Tidligere mandag vandt Japan kampen om at undgå sidstepladsen i gruppen, da det blev til en 29-25-sejr over Bahrain, som slutter mellemrunden uden point.

I mellemrundens gruppe 1 vandt Spanien duellen om førstepladsen over Ungarn med 36-28. Dermed vil den ene semifinale bestå mellem vinderne af kvartfinalerne Norge-Spanien og Danmark-Egypten.