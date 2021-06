Argentina genlever vildskabens glæde 35 år efter Maradona-magi

Tirsdag var det nemlig præcis 35 år siden, at Diego Armando Maradona scorede, hvad mange anser for at være det bedste mål i fodboldhistorien i en 2-1-sejr over England i kvartfinalen ved VM i 1986.

Og det blev markeret i hele Argentina.

For at mindes den fantastiske scoring indtog tusindvis af argentinere således deres vindueskarme, balkoner og haver for at råbe "mål" nøjagtig klokken 16.09 lokal tid.

Det var det præcise tidspunkt, hvor Maradona sendte bolden i nettet efter en fantastisk dribletur på stadionet Estadio Azteca i Mexico den 22. juni 1986.

- Målet var så utroligt, at hele landet blev grebet af vildskabens glæde, husker Leonardo Oliver, der er billedkunstner i Buenos Aires.

Scoringen blev i 2002 kåret til århundredets mål i en afstemning på Det Internationale Fodboldforbund Fifas hjemmeside.

Forud for årsdagen havde Det Argentinske Fodboldforbund opfordret folk til at huske den afdøde fodboldlegende ved at gense målet eller lytte til kommenteringen af det "med så høj lyd som muligt".

- Når bolden går i mål igen, så lad os skrige så højt, at de kan høre det i himlen, lød det i opfordringen på de sociale medier.

Diego Maradonas død i november sidste år blev mødt med tre dages landesorg, hvor hundredtusindvis af argentinere strømmede på gaden for at sige farvel.

Han døde af et hjertestop i en alder af 60 år. Flere fra hans sundhedsstab efterforskes i øjeblikket for manddrab efter beskydninger om, at de ikke passede godt nok på det argentinske ikon.

Maradona scorede også det første mål i den famøse kvartfinale i 1986, da han med hånden slog bolden forbi Englands målmand.

Han forklarede efterfølgende, at målet blev scoret af "Guds hånd".

Argentina vandt siden turneringen. Landet har ikke vundet VM siden.