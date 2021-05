Argentina er blevet bedt om at huse alle Copa América-kampe

- Den argentinske regering har forelagt Conmebol en streng (corona)-protokol for afholdelse af Copa América 2021, oplyser forbundet i en meddelelse.

Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, har bedt Argentina om at være vært for samtlige 28 kampe i dette års Copa América.

Den er udsendt efter et møde mellem Argentinas præsident, Alberto Fernández, og Conmebols præsident, Alejandro Dominguez.

Argentina har endnu ikke taget endelig stilling til udspillet, oplyser regeringens kabinetschef, Santiago Cafiero.

- Vi skal have en drøftelse om spillestederne. Fra et sundhedsmæssigt synspunkt har vi intet imod det, men vi er nødt til at tage alle forholdsregler. Det er det, vi arbejder på, siger han.

Argentina har tidligere tilbudt at afvikle hele turneringen på egen hånd.

Oprindeligt skulle turneringen for første gang i sin 105 år lange historie have været delt mellem Colombia og Argentina, men på grund af voldsomme regeringsprotester i Colombia besluttede Conmebol i sidste uge at fratage landet værtskabet.

- Conmebol garanterer afviklingen af Copa América 2021 og vil i de kommende dage informere om, hvor kampene, der skulle have været afviklet i Colombia, vil blive spillet, oplyste fodboldforbundet i en udtalelse fredag.

Turneringen, der på grund af coronakrisen blev udskudt fra 2020 til i år, begynder 13. juni med finale 10. juli.

Det seneste mesterskab i 2019 blev vundet af værtsnationen Brasilien foran Peru og Argentina.