Antonsen varmer op til semifinale i Bangkok med nederlag

Badmintonstjernen Anders Antonsen sikrede sig allerede torsdag en plads i semifinalerne ved sæsonfinalen i Bangkok.

Derfor var der ikke det store på spil i danskerens tredje og sidste gruppekamp.

Her stod 23-årige Antonsen over for Wang Tzu-wei fra Taiwan, og det endte med et dansk nederlag på 11-21, 19-21.