Antonsen melder DM-afbud: Forbund overvejer konsekvenser

Anders Antonsen, der røg ud af OL i kvartfinalen, har således også oplyst Badminton Danmark, at han ikke stiller op.

- OL-kvartfinalenederlaget har naturligvis været en enorm skuffelse. Jeg har lagt mere fokus og arbejde i både min OL-optakt og selve OL end nogensinde før. Jeg har givet alt, og lige nu har jeg brug for at samle mig igen.

- Jeg er ikke et sted mentalt, hvor jeg skal spille turnering. Desværre. Jeg forstår frustrationen hos både arrangører og publikum, men lige nu må jeg fokusere på at samle sult og lyst til at knokle på igen, siger Anders Antonsen i en pressemeddelelse.

Heller ikke Rasmus Gemke, der oprindeligt var tredjeseedet til DM, stiller op. Han har for nylig været smittet med coronavirus og er endnu ikke klar til kamp.

Badminton Danmark slår fast, at man anerkender, at Antonsen og Axelsen har behov for at komme ovenpå efter OL-strabadserne. Alligevel kan direktør Bo Jensen ikke skjule sin skuffelse.

- Det skaber også en række udfordringer for Badminton Danmark og vores samarbejdspartnere, når spillerne ikke overholder deres kontraktlige forpligtelser i forhold til deres deltagelse i for eksempel DM, hvor et afbud skal suppleres med en lægefaglig vurdering.

- I den her situation er det spillernes egen vurdering, og det gør det svært for både dem og os at forholde sig til.

- Derfor tager vi nu en dialog med Spillerforeningen, så vi i fællesskab kan drøfte, hvilke konsekvenser det skal have, og hvordan vi i fremtiden forhåbentlig kan undgå at stå i lignende situationer, siger Bo Jensen.

Afbuddene fra Antonsen og Axelsen betyder, at der skal findes en helt ny danmarksmester. Ingen af de spillere, der stiller op, har tidligere vundet DM.

Blandt andre Mads Christophersen, Hans-Kristian Vittinghus, Magnus Johannesen og Victor Svendsen stiller op i DM. Vittinghus er nu seedet som etter.

DM bliver skudt i gang i Blue Water Dokken i Esbjerg tirsdag og varer til og med fredag.