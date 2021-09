Antonsen jubler over træning med Axelsen: Niveauet stiger

Som en del af forberedelsen til Sudirman Cup, VM for blandede hold, er Viktor Axelsen som aftalt hjemme, og det er landsholdskollega Anders Antonsen rigtig godt tilfreds med, fortæller han Ekstra Bladet.

Han mener, at niveauet er et andet, når Viktor Axelsen er til stede.

- Man kan mærke det fokus, der er fra alle mand. Når du står på banen med Viktor ... han har et tempo og en kvalitet, som ingen andre i verden har, siger Antonsen.

Han fortæller, at spillernes fokus, niveau og intensitet stiger, når Viktor Axelsen er med i træningen.

- Det kan jeg mærke, det er værdifuldt, og det savner jeg, siger Anders Antonsen.

Foruden fraværet ved den daglige landsholdstræning i Brøndby vil Viktor Axelsen efter sin flytning til Dubai heller ikke være berettiget til coaching fra landstræner Kenneth Jonassen, når han deltager i individuelle turneringer på World Touren.

Han er dog stadig aktuel, når han skal repræsentere Danmark, og derfor kan han altså vende hjem og træne i Brøndby i forberedelserne til de store landsholdsturneringer.

Landstræner Kenneth Jonassen erkender ligesom Anders Antonsen, at niveauet ikke er det samme i de daglige træninger uden Viktor Axelsen.

- Det vil være urealistisk at tro, at det ikke har en påvirkning, når den olympiske mester forlader den daglige træning. Det vil være dumt at påstå, at det ikke har det.

- Men bag den dør kan der åbne sig nogle andre døre, som vi måske ikke er bevidste om, siger Kenneth Jonassen til B.T.

Viktor Axelsens begrundelse for at flytte til Dubai var, at han kunne få bedre træningsforhold og adgang til eksperter.

Desuden kan klimaet i Dubai mindske de gener, Viktor Axelsen har ved allergi og høfeber, har han udtalt.

Sudirman Cup løber af stablen i Finland fra 26. september til 3. oktober.