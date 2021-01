Danske fjerkonger er klar til sæsonfinalens semifinaler

Selv om det i perioder så besværligt ud for Antonsen mod Ng Ka Long fra Hongkong, lykkedes det danskeren at vinde i to sæt.

To kampe, to sejre og en plads i semifinalen. Det er facit for både Anders Antonsen og Viktor Axelsen ved sæsonfinalen i badminton.

Danskeren sejrede med 21-19, 21-16 og er derfor sikker på at avancere fra det indledende gruppespil ved sæsonfinalen i Thailand.

Fredag skal han spille om gruppesejren mod taiwanske Wang Tzu-wei, som også er sikker på at gå videre. De har begge to point efter to kampe, mens de to øvrige kombattanter har nul.

Axelsen besejrede malaysiske Zii Jia Lee sikkert med 21-15, 21-4 og er dermed også sikker på at gå videre.

Forud for kampen havde Wang Tzu-wei besejret indiske Srikanth Kidambi, og dermed vidste Antonsen, at en sejr ville sende ham videre.

Den andenseedede dansker kom ud til kampen med stor energi, men der var ikke mange nemme point mod den femteseedede modstander.

De to spillere havde mange tætte dueller ved nettet, og Antonsen var tydeligvis frustreret over, at han ikke lagde bolden til baglinjen i flere tilfælde, hvor han havde chancen.

Et stærkt smash og et par fejl fra Ng Ka Long gav dog danskeren chancen for at lukke sættet, og den greb han.

Energien lod til at være forsvundet en smule i starten af andet sæt, hvor Ng Ka Long hurtigt skaffede en føring på 11-5.

Men på bemærkelsesværdig vis formåede aarhusianeren på ny at skrue op for energiniveauet. Han sammensatte en god stime på først fire og så fem point.

Det sendte ham foran 16-14, og herfra havde Antonsen kontrollen. Han så et slag fra Ng Ka Long flyve ud af banen på første matchbold og lukkede kampen.

Viktor Axelsen, som er placeret i den anden gruppe i herresingle, var også i kamp onsdag.

Ligesom sin landsmand skulle fynboen kun bruge to sæt på at vinde og spille sig videre til semifinalen.

Axelsen, der har været flyvende i begyndelsen af 2021, har nu vundet 30 turneringskampe i træk og ligner en mand, der også bliver svær at have med at gøre i resten af sæsonfinalen.

Godt nok ramte han ikke helt samme høje niveau som på det seneste i første sæt mod Zii Jia Lee, hvor han undervejs fortalte landstræner Kenneth Jonassen, at han var en smule anspændt.

Men bundniveauet hos den topseedede dansker er bare tårnhøjt for tiden, og det fik Zii Jia Lee at føle.

Axelsen samlede det meste op, når malaysieren angreb, og omvendt var slagene særdeles stejle, når de kom fra danskerens hånd.

Til sidst så det ud til, at Zii Jia Lee havde givet op, og det endte i en mindre ydmygelse af verdens nummer ti.

Axelsen, der selv er nummer tre på verdensranglisten, lukkede uden problemer kampen og skal nu spille om førstepladsen i gruppen fredag mod Chou Tien-chen fra Taiwan.