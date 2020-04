Antonsen bekæmper All England-skade på stuegulvet

Anders Antonsen forventer, at han kan bevæge sig rundt på en badmintonbane igen i løbet af et par uger.

Der er fremgang at spore for badmintonspilleren Anders Antonsen, som under All England-semifinalen 14. marts måtte trække sig med en forstuvet ankel og et beskadiget ledbånd.

Hjemme i stuen stod genoptræningen først på elastikøvelser for at træne balancen. Nu må han springe på et ben, og han håber, at fremgangen fortsætter, så han snart kan være tilbage på badmintonbanen.

Det siger Anders Antonsen til TV2 Sport.

- Det går fremad med foden, så om et par uger tror jeg, at jeg er klar til at kunne bevæge mig lidt på banen igen. Det går den rigtige vej.

- Jeg havde nok været mere rastløs inde i kroppen, hvis jeg vidste, der var en træning i gang. Men når jeg ved, at situationen er sådan her, så er det lidt held i uheld. Nu har jeg fin tid til at komme tilbage på 100 procent, siger aarhusianeren.

Han henviser til, at de professionelle badmintonspillere ikke kan spille turneringer på grund af coronavirus. Eksempelvis genoptages World Touren tidligst i august.

Samme måned er det planen, at der skal spilles Thomas Cup og Uber Cup (VM for hold) i Aarhus, efter at turneringerne oprindeligt stod til at blive afviklet i maj.