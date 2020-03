Antonsen bankede barndomsven: Svært at styre følelserne

Den danske badmintonspiller Anders Antonsen synes, at det var en udfordring at holde følelserne i ro i sejren over barndomsvennen Rasmus Gemke i kvartfinalen ved badmintonturneringen All England.

- Jeg lavede ikke så mange fejl. Det er nemt at lade følelserne løbe af sted med én i sådan en situation, siger Anders Antonsen til TV2 Sport efter sejren.