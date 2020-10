Antonsen: Sejren er blandt mine tre største i karrieren

Tidligere i karrieren har Antonsen vundet DM-guld tre gange, Indonesia Masters og European Games. Han opnåede også en sølvmedalje ved VM sidste år.

I Denmark Open-finalen over tre sæt kæmpede Antonsen med fysikken og begyndende kramper.

- Jeg har prøvet det nogle gange, og det er bare pisse ubehageligt.

- Jeg tror, at de fleste har prøvet at have en krampe i baglåret, men de gange, jeg har prøvet det, har det været i næsten hele min krop, hvor det har været en slags spasme.

- Det er bare en voldsom smerte efter særligt hårde kampe, siger Antonsen.

Gemke vandt første sæt og var ved stillingen 19-19 kun to point fra titlen.

Men Antonsen snuppede to point i træk og udlignede til 1-1 i sæt, efter at Gemke havde sendt fjerbolden ud over linjen to gange i træk i samme side.

Gemke var irriteret over fejlene, fortalte han i et interview med TV2 Sport.

- Jeg prøvede at spille det rigtige spil. Men det glippede. Cadeau til Anders, han var kold i den situation, siger Gemke.

Også Gemke kæmpede med kramper, men det er noget, han godt kan lide ved sporten.

- Det er herresingle. Det er hårdt arbejde og hårde kampe. Du skal spille fem kampe på en uge. Det er 45 minutter til en times tid, du spiller.

- Det gør ondt i kroppen, og du får lov til at slide. Men det er også det fede ved det, siger Gemke til TV2 Sport.