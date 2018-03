Antonio Conte lægger sig fladt ned: City er ustoppelige

I hvert fald hvis man spørger Chelsea-manager Antonio Conte, der erkender, at Josep Guardiolas tropper indtil nu har leveret på et niveau for sig selv i Premier League i denne sæson.

Sådan har billedet af Premier League set ud i det meste af sæsonen, og sådan så det i særdeleshed ud efter Citys 1-0-sejr søndag over Chelsea.

- I dag viste de forskellen mellem dem og os i øjeblikket.

- 25 point er et stort forspring, og jeg mener, at vi kan fortryde andre kampe i sæsonen, men ikke denne her. Spillerne (Chelseas, red.) ydede en vigtig indsats.

- Manchester City viser fantastisk kvalitet og en fantastisk mentalitet, og når man sætter kvalitet og mentalitet sammen, så bliver man ustoppelig, siger Antonio Conte efter nederlaget ifølge AFP.

Manchester City topper ligaen med 78 point og har hele 18 point ned til Liverpool på andenpladsen. Samtidig halser Chelsea efterhånden lidt efter de fire øverste pladser, der giver adgang til Champions League.

Chelsea ligger på femtepladsen med fem point op til Tottenhams fjerdeplads, hvorfra der er yderligere 20 point op til suveræne City.

Fire sejre i de resterende ni runder i ligaen er nok til at gøre City til engelsk mester, og efter 1-0-sejren søndag erkender Guardiola da også, at det er gået over al forventning.

Han blev spurgt om, hvorvidt han på forhånd havde forventet 78 point efter 29 kampe i denne sæson.

- Nej, hvem kunne have troet det? Spørger du spillerne, så ville de heller ikke have troet det, lød svaret fra Guardiola.