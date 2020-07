Seneste gang, Christian Eriksen (til venstre) startede på banen for Inter, var i nederlaget til Bologna 5. juli (foto). I de to efterfølgende kampe er det blevet til få minutter på banen.

Antonio Conte forventer meget af bænket Eriksen

Christian Eriksen startede på bænken for anden kamp i træk for Inter og fik igen kun få minutter på banen.

Inters cheftræner, Antonio Conte, mener, at klubbens danske landsholdsspiller, Christian Eriksen, skal opretholde et vist niveau.

Det siger Conte efter sejren over Torino mandag aften, hvor Christian Eriksen for anden kamp i træk kun fik de sidste få minutter på banen.

- Han skal holde et vist niveau. Han forbedrer sig, og han er klar over, at han er skiftet til en ambitiøs klub, der kræver meget af ham, siger Antonio Conte ifølge Sky Sports Italia.

- Forventningerne er store i Italien. Jo større et navn du er, desto mere kræver folk af dig.

Christian Eriksen skiftede fra Tottenham til Inter i januar. Indtil videre er det blevet til et mål og to assister i 11 kampe i Serie A.

Mandag var det anden kamp i træk, at Eriksen begyndte på bænken for Inter, og anden gang i træk at det kun blev til få minutters spilletid.

Antonio Conte har selv trænet i England, hvor han var manager for Chelsea. Den italienske træner påpeger efter kampen, at spillere skal arbejde hårdt i Italien.

- Jeg har arbejdet i England, og der er tilværelsen mere behagelig og fredelig. Christian er dedikeret og har det godt, men jeg skal træffe de beslutninger, der er bedst for Inter.

- Når jeg vælger en spiller, ser jeg ikke på, hvilket navn de har.

Sidst, Eriksen startede på banen for Inter, var i nederlaget til Bologna 5. juli.