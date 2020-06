AaB's Jores Okore er under lup for matchfixing, efter at der blev spillet store indsatser på, at han skulle have et gult kort i en kamp mod OB.

Antidopingenhed vil overtage efterforskning af matchfixing

Det skal være slut med, at idrætten undersøger sig selv i sager om matchfixing. Sådan lyder budskabet fra Anti Doping Danmark (ADD) ifølge Politiken.

ADD foreslår selv at overtage efterforskningen af aftalt spil i dansk elitesport, medmindre sagerne er af så alvorlig karakter, at det er en sag for politiet.

Det fremgår af et notat, som ADD sendte til Kulturministeriet i sommeren 2019, og som Politiken har fået aktindsigt i.

ADD føler sig rustet til at påtage sig flere opgaver såsom gennemførelse af undersøgelser, interviews, udarbejdelse af rapporter, anmeldelser og indbringelser for for eksempel politi og matchfixingnævn under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Netop sidstnævnte står i dag med ansvaret for at efterforske og indbringe sager, og for at sikre højere grad af uafhængighed mener ADD ikke, at det er optimalt, at idrætten i princippet undersøger sig selv.

- Selv om jeg egentlig ikke tillægger DIF nogen forkerte motiver, kan det skabe risiko for eller mistanke om interessekonflikter, når idrætten undersøger idrætten.

- Det er jo sager, der typisk ikke er gode for idrætten. Det er en svaghed ved systemet, når nogen kan sidde med en frygt for, at andre interesser end ret og rimelighed har spillet ind, siger ADD-direktør Michael Ask.

DIF er dog ikke indstillet på af afgive efterforskningen.

- Vi er ikke indstillet på, at det formelt skal ligge hos Anti Doping Danmark. Det er et skred, hvis en offentlig myndighed som ADD decideret skal være efterforsker af vores egne regler i idrætten, siger Poul Broberg, chef for public affairs i DIF.

DIF holder lørdag årsmøde, hvor blandt andet skærpelse af reglerne om aftalt spil er på dagsordenen.