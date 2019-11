Antidopingchef kræver totalforbud mod russere ved OL

Chefen for USA's Antidopingagentur (Usada), Travis Tygart, vil have et totalforbud mod russiske atleter ved OL i Tokyo i 2020.

Tygart siger derudover, at Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) forslag om at lade de russiske atleter deltage under det olympiske flag ikke er godt nok.

- Wada bliver nødt til at være mere streng og indføre et totalforbud mod russiske atleters deltagelse ved OL, som reglerne tillader.

- Kun en sådan straf vil få Ruslands opmærksomhed, ændre adfærd og beskytte de rene atleter, der deltager ved OL, skriver han.

Tygarts kommentarer kommer, efter at en komité i Wada har anbefalet Wadas ledelse at udelukke Rusland fra alt sport i fire år.

Det skete på baggrund af, at Rusland er blevet anklaget for at have fusket med data fra laboratorier i forbindelse med Ruslands verserende dopingskandale.

Følger Wada anbefalingen, kan russiske atleter stadig deltage i OL under det olympiske flag, hvis de kan bevise, at de ikke er implicerede i dopingskandalen, der brød ud efter vinter-OL i Sotji i Rusland i 2014.

Ved vinter-OL i Pyeongchang i 2018 deltog flere russiske atleter, der havde bevist deres uskyld, under det olympiske flag.

Det forventes, at Wada indfører de anbefalede sanktioner mod Rusland 9. december.

- Rusland fortsætter med at sparke rene atleter i maven, prikke Wada i øjnene og slippe afsted med det gang på gang, siger Tygart.

Antidopingchefen peger på, at det ikke har hjulpet noget at have ladet russiske atleter deltage under andet flag ved OL i 2018.

Sagen mod Rusland rullede for alvor i 2015, da en uafhængig Wada-komité afslørede beviser for et årelangt statsfinansieret dopingprogram i Rusland.

Ifølge Wada har mere end 1000 russiske atleter benyttet sig af dopingprogrammet fra 2011 til 2015.