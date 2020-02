Antidopingchef: Lækket rapport om Fuglsang er problematisk

Det er på flere parametre problematisk, at der til flere medier er lækket en rapport, som fortæller, at cykelrytteren Jakob Fuglsang og Astana-holdkammeraten Alexey Lutsenko er blevet efterforsket for en mulig forbindelse til dopinglægen Michele Ferrari.

Det mener direktøren i Anti Doping Danmark (ADD), Michael Ask, efter at DR, Politiken og norske VG søndag publicerede historien.

- Når medier går ud med en rapport, som er på et indledende niveau, er det et problem, uanset om der er noget om snakken. For er der noget om snakken, forhindrer det antidopingmyndighedernes muligheder for at efterforske videre, fordi sagen er ude i det åbne.

- Og er der ikke noget om snakken, kaster man set fra et retssikkerhedssynspunkt smuds på Jakob Fuglsang, hvilket ikke er rimeligt, siger Michael Ask.

Rapporten er udarbejdet af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF), og Michael Ask finder det meget uheldigt, at nogen har følt behov for at dele den med journalister.

- Det er i sig selv et problem, for når vi arbejder på tværs af lande og de nationale forbunds enheder, skal vi kunne stole på hinanden.

- Det giver anledning til, at CADF mildest talt er irriteret over, at rapporten er lækket, så hele vores måde at arbejde sammen på og sikkerhed omkring dokumenthåndtering, vil vi komme til at diskutere, siger Michael Ask.

Han har stor respekt for CADF, der er en enhed alene finansieret af cykelsportens interessenter, herunder holdene, Den Internationale Cykelunion (UCI), arrangører og rytterne selv.

Ask kalder CADF for "en banebrydende enhed", der i 2008 blev taget i brug for at komme doping til livs og genvinde troværdighed i sporten.

- Fra starten gjorde man den uafhængig af UCI strukturelt og organisatorisk, så den ikke refererer til UCI, men har sin egen bestyrelse.

- Så hvis UCI's præsident ønsker noget særligt foretaget eller vil skubbe noget ind under gulvtæppet, så skulle CADF gerne være en garant for, at det ikke kan lade sig gøre.

- Det er en enhed, som jeg anser for at være meget professionel og med folk, der har baggrund i politi eller efterretningstjenester med kompetencer i efterforskning og analysearbejde, lyder det fra ADD-direktøren.

Michele Ferrari har været et gennemgående navn i arbejdet med antidoping. Lægen er udelukket fra al sport, fordi han har forsynet ryttere med doping gennem tiden, og derfor er det ulovligt at samarbejde med ham på nogen måde.

Mandag afviste Fuglsang, at historien har noget på sig.

- Jeg afviser, at jeg har mødtes med dr. Ferrari.

- Jeg er ikke bevidst om eksistensen af en rapport, og jeg kan bekræfte, at der ikke er blevet åbnet nogen sag fra kompetente antidoping-myndigheder mod mig, lød det fra Fuglsang.

Han havde et exceptionelt godt 2019, hvor han blandt andet vandt Liege-Bastogne-Liege.