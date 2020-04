Antidoping Norge lancerer rullende testcenter

Den norske antidopingmyndighed, Antidoping Norge (Adno), har tænkt kreativt i et forsøg på fortsat at udføre test under coronakrisen.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Autocamperen var klar til brug lige før påske.

- Som jeg forstår det, er vi en af de eneste antidopingmyndigheder i Europa og verden, der laver dopingtest i øjeblikket, siger Geir Holden, fagrådgiver i Adnos kontrolafdeling, på Adnos hjemmeside.

Ifølge ham er initiativet blevet taget godt imod blandt atleterne.

- Vi vil ikke have, at udøverne skal mulighed for at undgå at blive testet, og vi oplever, at udøvere og norsk idræt også er glad for, at der laves testarbejde i denne periode. Det var derfor meget vigtigt for os at komme i gang med det, siger Geir Holden.

I løbet af påsken blev der foretaget 30 dopingtest. For at undgå smittefare er autocamperen inddelt i to zoner, og udøverne går ind i bilen via egen dør. På den måde forbliver der afstand mellem udøver og kontrollør.