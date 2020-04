Anti Doping Danmark skruer op for dopingkontrol

Dopingkontrollen af idrætsudøvere har kørt på lavt blus, siden udbruddet af coronavirus lukkede store dele af Danmark ned.

Men nu skruer Anti Doping Danmark (ADD) igen op for kontrollen.

Det sker dog med en tilpasset og midlertidig procedure for dopingkontrol, der skal minimere risiko for smitte hos såvel udøvere som dopingkontrollanter.

Nu skal der være større afstand mellem udøver og dopingkontrollant, forklarer Michael Ask, direktør i Anti Doping Danmark.

- Covid-19 giver særlige omstændigheder i samfundet, der også har krævet, at vi nytænker vores dopingkontrolindsats, siger Michael Ask og tilføjer:

- Vi er glade for at være klar med en procedure, der under omstændighederne i videst mulig udstrækning tager hensyn til både smitterisiko og de krav, der er til dopingkontrolprocedurer.

Der er lyttet til myndighedernes anbefalinger. Og selv om proceduren endnu kun er gennemført på få udøvere, vil den blive udbredt i den kommende tid.

- Der er ingen tvivl om, at vi også betræder ny jord med den nye, midlertidige procedure. Det er også med i vores overvejelser i forhold til at starte op igen.

- Men vi vurderer også, at det er vigtigt at sikre grundlaget for en ren og fair idræt i Danmark. Og her spiller dopingkontrol en rolle, påpeger Michael Ask.

Anti Doping Danmark forventer, at der vil gå noget tid, før det bliver muligt at gennemføre dopingkontrol efter de almindelige procedurer. Det skyldes, at udøver og dopingkontrollant ofte er tæt på hinanden.

Kontrollen vender tilbage til den normale metode, når det er forsvarligt igen.